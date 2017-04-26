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Brexit yüzünden 4 bin çalışanımızın işi tehlikede

— 26 Nisan 2017

Almanya’nın en büyük bankası olan ve merkezi Frankfurt’ta bulunan Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Matherat, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) (Brexit) çıkma kararı yüzünden Londra’daki 4 bin çalışanının işinin tehlikede olduğunu açıkladı.

Banka’nın uyumluluk ve mevzuatlarla ilgili operasyonlarından sorumlu olan Matherat, “Eğer AB’den bir müşteri ile ilgilenmek zorunda olan bir ön ofis çalışanıysanız AB’de olmanız gerek. Bu bütün ön ofis çalışanlarını Almanya’ya taşımam mı anlamına gelir? 2 bin kişiden bahsediyoruz” dedi.

Frankfurt’taki bir konferans sırasında konuşan Matherat, risk yönetimi ile bağlantılı 2 bin işin daha tehlikede olduğunu aktardı.

Deutsche Bank’ın 7 bini Londra’da olmak üzere, İngiltere’de toplam 9 bin çalışanı var.

Matherat, son kararın henüz verilmediğini, bunun için Brexit sürecinin netleşmesi gerektiğini söyledi.

30 BİN İŞ KAYBEDİLEBİLİR

Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik bankaların operasyonlarını İngiltere’den taşımayı gözden geçirmelerine yol açıyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel’e göre Londra’daki 10 bin bankacılıkla ilişkili pozisyon yok olabilir, finansal hizmetlerle ilgili olarak ise 20 bin işin kaybedilebileceği söyleniyor.

Başka tahminler ise 4 binden 232 bine kadar değişiyor.

FRANFURT DÜŞÜNÜLÜYOR

Bloomberg, Çarşamba günü yaptığı bir haberde uluslararası bankaların operasyonlarını Londra’dan Frankfurt’a taşımayı ciddi ciddi düşündüğünü kaleme aldı.

ABD merkezli emlak komisyon şirketi CBRE Group’un Almanya ofisinden Carsten Ape, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Geçen yıl elle tutulur hiçbir şey yoktu. Ancak her şey bu yılın ilk çeyreğinde değişti. Bankalar şimdi belirli yerlerde ciddi ciddi yer bakıyor” dedi.

Ocak ayında bazı kaynaklar Goldman Sachs ve Citigroup’un Frankfurt’a taşınmayı düşündüğünü aktarmıştı. (BBCTÜRKÇE)

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