Güney Londra’da motosikletli çete terörü

Güney Londra’da, Wandsworth ile Wimbledon arasındaki caddelerde dolaşan iki motosikletden oluşan çetenin elemanları restoranlarda oturan, otobüs duraklarında bekleyen insanlara ve park edilmiş halde duran polis araçlarına ellerindeki yangın söndürücülerini püskürterek kargaşa yaratıyor.

Merton Police yetkilileri olayların son birkaç akşam geç saatlerde meydana geldiğini belirterek, araştırmalarını sürdüklerini belirtti.

Restoranların önündeki masalarda yemek yiyen bir grup insana ve üç otobüs durağında bekleyen insanların yüzlerine doğru yangın söndürücülerini sıkan çete elemanları, Wimbledon’da BP benzin istasyonunda park edilmiş bir polis aracına da bu yolla saldırıda bulundu.