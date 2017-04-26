Londra Gazete
Son haberler
26 Nisan 2017 - Enerji gerginlikleri
26 Nisan 2017 - “Yaşasın Özgür ve Bağımsız Türkiye”
25 Nisan 2017 - Londra’da görkemli 23 Nisan kutlamaları
24 Nisan 2017 - Çocuklar mağdur olacak
24 Nisan 2017 - Diyanet İşleri Başkanı Londra’ya geliyor
Home / Spor / İngiliz futbolunda vergi depremi!

İngiliz futbolunda vergi depremi!

— 26 Nisan 2017

İngiltere’de bazı futbol kulüplerine yapılan baskında vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 İngiltere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada, bu sabah 180 görevlinin yer aldığı ve İngiltere ile Fransa’yı kapsayan baskınlarda “futbol sektöründe çalışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı” duyuruldu.

İngiltere’nin kuzeydoğusu ile güneybatısındaki adreslerde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, ekonomik ve mali kayıtlar ile bazı bilgisayar ve telefonlara da el konulduğu kaydedildi.

“Gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı” şüphesiyle düzenlenen operasyonlar kapsamında, Fransız polisinin de kendi ülkesinde aramalar yaptığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı belirtildi.

Gelir ve Gümrük İdaresi açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, İngiliz basını baskın yapılan kulüpler arasında Newcastle United ile West Ham’in de bulunduğunu yazdı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United’ın idari menajeri Lee Charnley’in de olduğu belirtiliyor. (MYNET.COM)

Haber Okunma Sayısı: 236
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

20 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 842

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close