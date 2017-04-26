İngiltere-Çin demiryolunun ilk konteyneri Kazakistan’dan geçti

Kazakistan Demiryolu Şirketi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Londra‘nın “DP World London Gateway” istasyonundan Çin‘in önemli ticaret ve lojistik merkezi Yiwu şehrine yola çıkan Londra-Yiwu güzergahlı ilk yük treni Kazakistan üzerinden geçti.

Yük treni Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya ve Rusya‘yı geçtikten sonra Kazakistan‘a ulaştı. İngiliz ürünlerinin bulunduğu Çin menşeli 32 konteyner taşıyan yük treni yaklaşık 12 bin kilometreyi 20 günde kat etmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada Yiwu-Londra hattı Çin‘in “Tek Kuşak, Tek Yol” ile Kazakistan‘ın “Nurlı yol” projelerinin bir parçası olduğunu ifade eden «KTZ Express» A.Ş. müdürü Karl Geysen, “Kazakistan’ın ulaştırma ve lojistik altyapı olanakları gönderen tarafa multimodal taşımacılık zincirini oluşturmaya imkan sağlayarak, yolu iki kat azaltıyor. Deniz yoluyla ulaştırma yaklaşık 36-38 gündür” diye bildirdi.

Çin’den İngiltere‘ye ilk doğrudan yük treni seferi Ocak ayında yapılmıştı. (DHA)