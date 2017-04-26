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İngiltere, ilk kez kömürsüz bir gün geçirdi

— 26 Nisan 2017

İngiltere‘de sanayi devriminden bu yana ilk kez 24 saat boyunca kömür kullanmadan enerji üretimi devamlılığı sağlandı.

Yaklaşık 135 yıllık bir geçmişi olan sanayi devriminden bu yana, İngiltere ilk kez enerji ihtiyaçlarını kömür olmadan 24 saat boyunca karşıladı. National Grid’in yaptığı açıklamalara göre, temiz enerji kullanımı İngiltere genelinde daha da artacak gibi duruyor.

Kullanılan enerjinin yarısına yakını doğal gazdan ve kalan çeyrek kısımda nükleer yapılardan oluşuyor. Rüzgar, biyokütle ve ithal edilen enerji miktarı sonrası kömürden vazgeçildiğinin altı çiziliyor.

Bunun yanında havaların ısınması gibi birçok farklı faktörün de devreye girmesiyle enerji kullanımının düştüğü ve bu şekilde farklı enerji kaynaklarına yönelimin kolaylaştığı belirtiliyor.

Geçen yıl hükümet aldığı bir karar ile 2025 yılına kadar bütün kömür kaynaklarını bitireceğini açıklamıştı. Eski enerji kaynakları geçtiğimiz senelerde kapanmış ve yerine daha sonra güneş panelleri, rüzgar gülleri gibi temiz enerji üreten yapılar getirilmişti.

Carbon Brief adındaki İngiltere‘deki analiz şirketine göre, 2016 yılında İngiltere kömür yerine rüzgar enerjisi kullanarak daha temiz bir platform oluşturmuş.

Hükümetin bu yolu izleyerek geliştirdiği temiz enerji planları ise İngiltere‘deki kirlilik seviyesi yükselen şehirler için büyük bir şans niteliğinde bulunuyor. (ONTRAVA)

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