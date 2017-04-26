İstanbul’da üniversite servisinde patlama

İngiltere, ilk kez kömürsüz bir gün geçirdi— 26 Nisan 2017
İngiltere’de sanayi devriminden bu yana ilk kez 24 saat boyunca kömür kullanmadan enerji üretimi devamlılığı sağlandı.
TEM Otoyolu’nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede servis minibüsünde çok sayıda çivi buldu.
Ekipler, patlamada el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.
Olayda minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.
Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.
Geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak