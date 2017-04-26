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İstanbul’da üniversite servisinde patlama

— 26 Nisan 2017

TEM Otoyolu’nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede servis minibüsünde çok sayıda çivi buldu.

Ekipler, patlamada el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.

Olayda minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

 

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