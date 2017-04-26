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Kadın polis, mesleği bırakıp dansçı oldu

— 26 Nisan 2017

Hannah Haver

İngiltere‘de polis memurluğu yapan Hannah Haver isimli kadın, polisliği bırakıp gece kulüplerinde dansçı olarak çalışmaya başladı.

İngiltere‘de eski polis memuru 35 yaşındaki Hannah Haver, polislik mesleğini bırakıp gece kuluplerinde çalışmaya başladığından bu yana ayda 5 bin pound kazandığı söyleyip polislik maaşının iki katını kazandığını söyledi.

Ayda sadece 12 gece çalıştığını söyleyen Hannah, gece kuluplerinde çalışmanın polis memuru olan kocası ile aralarında olan ilişkiyi sağlamlaştırdığını söyledi. Polis memurluğunun çok stresli bir iş olduğunu  ve evliliğine zarar verdiğini söyleyen Hannah, şu anki mesleğinde hem daha çok kazandığını, hem de işinin daha rahat olduğu söyledi. (HABERLER.COM)

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