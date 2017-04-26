Koçgiri’nin ikinciliği kesinleşti

Kadın polis, mesleği bırakıp dansçı oldu— 26 Nisan 2017
İngiltere’de polis memurluğu yapan Hannah Haver isimli kadın, polisliği bırakıp gece kulüplerinde dansçı olarak çalışmaya başladı.
Koçgiri’nin Excellence Mortgage Türk Ligi’ndeki ikinciliği onay aldı.
Koçgiri’nin, sezon başında Crusader FC takımından gelen bir futbolcusunun Londra Futbol Birliği (LFA) tarafından beş maçlık ceza aldığının ortaya çıkması üzerine Türk Futbol Federasyonu konu hakkında karar verdi.
LFA’nin isteği üzerine yapılan incelemede bu futbolcunun beş değil, üç karşılaşmada oynadığının belirlenmesi üzerine TTFF, Koçgiri’nin bu maçlarda aldığı yedi puanı sildi. Üçüncü sıradaki Küçük Kaymaklı ile arasında sekiz puan fark bulunan Koçgiri, bu kararın ardından bir puan farkla yerini korudu ve Türk Ligi Birinci Küme’ye yükselen ikinci takım oldu.
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