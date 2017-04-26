Lider Chelsea evinde kazandı

İngiltere, ilk kez kömürsüz bir gün geçirdi— 26 Nisan 2017
İngiltere’de sanayi devriminden bu yana ilk kez 24 saat boyunca kömür kullanmadan enerji üretimi devamlılığı sağlandı.
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, sahasında Southampton’ı 4-2 mağlup etti.
Ligde 34. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Southampton’ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Eden Hazard‘ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Oriol Romeu‘nun golüyle karşılık veren Southampton, 1-1’lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Gary Cahill‘in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Chelsea, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa‘nın golleriyle skoru 4-1’e getirdi. Southampton’da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ryan Bertrand, durumu 4-2 yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle puanını 78 yapan Chelsea, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham‘ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. (AA)
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