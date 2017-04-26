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Lider Chelsea evinde kazandı

— 26 Nisan 2017

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, sahasında Southampton’ı 4-2 mağlup etti.
Ligde 34. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Southampton’ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Eden Hazard‘ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Oriol Romeu‘nun golüyle karşılık veren Southampton, 1-1’lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Gary Cahill‘in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Chelsea, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa‘nın golleriyle skoru 4-1’e getirdi. Southampton’da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ryan Bertrand, durumu 4-2 yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle puanını 78 yapan Chelsea, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham‘ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. (AA)

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