London Anatolia, Antalya Cup’ta yarı final oynadı

Antalya’da 19-23 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 20 takımın katıldığı Antalya Soccer Cup Turnuvası’nda London Anatolia veteranları yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Veteranlarımız, oynadığı 6 maçın 5’ini kazanırken, yarı finalde İstanbulspor’a kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Kemer Limak Limra Otel futbol tesislerinde düzenlenen turnuvada London Anatolia grubunda oynadığı dört maçı da kazanıp, ilk sırayı aldı. Çeyrek finali de geçen temsilcimiz yarı finalde İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Turnuvanın şampiyonluğunu Batman Belediyespor kazandı.

London Anatolia’nın aldığı skorlar şöyle: Grup maçları: London Anatolia-Beşiktaş: 5-3, London Anatolia-Anamur: 4-0, London Anatolia-Diyarbakırspor: 2-0, London Anatolia-Aksaray: 3-0, çeyrek final: London Anatolia-Batmanspor: 4-0, yarı final: London Anatolia-İstanbulspor: 1-2

Takımın Sorumlusu Kutlay Çakıroğlu, Londra veteranlarını Antalya’da en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, yarı final maçını şanssız bir şekilde kaybettiklerini söyledi.