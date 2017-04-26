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Maria Wilkes, ‘Miss Universe’ olma yolunda

— 26 Nisan 2017

İngiliz dil öğretmeni Maria Wilkes ülkesini bu yılki Miss Universe güzellik yarışmasında temsil edecek.

Wilkes ayrıca bir Instagram fenomeni. Fransızca, Almanca ve İspanyolca dersleri de veren 26 yaşındaki öğretmen, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan İngiltere’deki seçmelerde 40 farklı güzeli geride bırakarak birinci olmuş.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer almayı seven Wilkes, kemik rahatsızlığı geçiren çocuklar için kurulan bir hayır kurumu için koşulara katılmış. Ayrıca Wilkes, Hindistan’da intikam için yüzü asitle yakılan kadınlara yardım eden bir diğer sivil toplum derneğinde de aktif olarak çalışıyor.

 

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