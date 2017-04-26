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Metro sapığı, iki yıl hapis yatacak

— 26 Nisan 2017

Saiful İslam.

Londra’da değişik metro istasyonlarında altı kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Blackfriars Crown Court’ta yargılanan 27 yaşındaki Saiful İslam’ın 2012-2017 yılları arasında metro istasyonlarında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Saldırıya uğrayan kadınların ifadelerinde,  İslam’ın davranışlarını tiksinti verici buldukları yer aldı.

Dedekfif Müfettiş Allan McTaggart, “Bu kadınlar üzgün, kızgın ve şok içinde. Bu kadınlar Saiful İslam’ın küstah saldırılarına uğradıklarında demiryolunda yolculuk ediyorlardı. Şimdi, artık onun daha fazla kadına bir şey yapamayacağı için çok emnunum” dedi. Mahkeme, İslam’ın, 10 yıl boyunca şiddet ve cinsel suçlarının sicilinde kalmasına da karar verdi.

Saiful İslam’ın cinsel saldırılarını, Liverpool Street, London Bridge, Holborn’dan bindiği metro trenlerinde toplam altı kez yaptığı açıklandı.

Tren hatlarında cinsel saldırıya uğrayanların 0800 40 50 40 veya 61016 numaralı telefonlara başvurmaları istendi.

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