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Olay adam Barton’a olay ceza: 18 Ay!

— 26 Nisan 2017

26 Mart 2006’den 13 Mayıs 2016’ya kadar, maç sonuçları üzerine bahis oyunları oynadığı belirtilen yıldız futbolcu ağır ceza aldı.

Barton 18 ay futboldan uzak kalacak. Barton ayrıca 30000 paund para cezası ödemeye mahkum edildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, tecrübeli futbolcusu Joey Barton‘a gelen ceza ile sarıldı.

Bu ceza nedeniyle Burnley’in, Joey Barton‘un sözleşmesini feshedeceği iddia edildi. Barton’un adı daha önce de bir çok olaya karışmıştı:

2004 yılında Manchester City‘de oynarken takım arkadaşlarıyla birlikte gittiği Christmas partisinde genç takım arkadaşı Jamie Tandy’nin gözünde sigara söndürdü. Dört haftalık para cezasına çarptırıldı.

2007 yılında takım arkadaşı Ousmane Dabo’yu öldüresiye dövdü, Dabo hastaneden çıkana kadar Barton’un City’nin idman tesislerine girişi yasaklandı.

Ousmane Dabo olayından dolayı 4 ay ceza aldı. Bu ceza sonradan 200 saat kamu görevine ve para cezasına çevrildi. Barton, cezası müddetince çöp taşıdı; kaldırım tamir etti.

2008 yılında karıştığı kavgaya ilişkin aleyhinde açılan dava sonuçlandı. Joey Barton, 6 ay hapse mahkum edildi. Yalnızca 77 gün yattı.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN BOĞAZINA SARILMIŞTI

Emre Belözoğlu Newcastle forması giyerken antrenmanda bir futbolcuya sert girince, Joey Barton Emre’nin boğazına sarıldı. Belözoğlu, Barton’a kafa atmak suretiyle ciddi bir kavga başlatırken takım arkadaşları olası kavgayı ayırdı. Barton, İngiltere ile Brezilya arasında Wembley’de oynanan hazırlık maçının ardından Neymar hakkında “Bu eleman fazlasıyla abartılıyor, kulüp başkanı olsam onun için istenen 40-50 milyon’u ödemezdim. Olayı tamamen şov…” şeklinde tweet atmıştı. Bu tweet hakkındaki düşünceleri maçtan sonra Neymar‘a sorulduğunda ise Brezilyalı fenomen, Joey Barton‘ın kim olduğunu veya nerede oynadığını bilmediğini, sadece işini yapmaya çalıştığını söylemişti.

Glasgow Rangers forması giyen 34 yaşındaki İngiliz futbolcu Joey Barton Celtic maçı sonrası takım arkadaşı Andy Halliday ile kavga etti ve 3 hafta ceza aldı. (SPORVADİSİ.COM)

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