ABD uçuşlarında İngiltere’ye de laptop yasağı getirilecek

ABD’ye yönelik uçuşlarda bazı havaalanlarından kalkan uçakların kabininde laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamının genişleyeceği belirtildi. ABD’ye yapılan uçuşlarda laptop ve tablet kullanımına gelen yasak yakın bir zamanda İngiltere’yi de kapsayacak. İngiliz Guardian Gazetesi’nin ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu yasakların ne zaman hayata geçeceği konusunda herhangi bir bilgi henüz yok.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gillian Christensen yaptığı açıklamada ABD’nin güvenliğine yönelik olarak yeni değerlendirmelerde bulunduklarını ve henüz kesin karar vermemiş olmakla birlikte gerekirse söz konusu yasakları diğer havaalanları için de uygulayabileceklerini söyledi.

SIRA ALMANYA VE FRANSA’DA

Kabin içi elektronik cihaz kullanımı daha önce aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu çoğunluğu Ortadoğu merkezli toplam 10 havaalanına uygulanmaya başlanmıştı.

Yasağın haberde belirtildiği gibi devreye girmesi

halinde, İngiltere’den ABD’ye yönelik uçuş yapan tüm havayolu şirketlerinin kabinlerinde uçuş süresince laptop, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlar bulundurulamayacak.

Uzmanlar, yasağın İngiltere’ye uygulanmasının ardından sınırlamaların kısa sürede Almanya ve Fransa için de uygulanabileceğini belirtiliyor.(MYNET.COM)