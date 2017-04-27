AJC ile kendi işinizin patronu olun

ÖZEL ticari aracınızı (van), cüzi bir maliyetle modifiye ederek seyyar gıda işletmesine dönüştüren AJC Retail Solutions, böylelikle girişimcilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

1964 yılında kurulan ve hizmetlerinde bugüne kadar profesyonellik ile kaliteden ödün vermeyen AJC, catering sektörünün gelişmesine büyük katkı sunuyor. Sipariş üzerine catering malzemeleri tedarik eden AJC; traktör, van ve kiosk gibi ‘mobil’ hizmetler de veriyor.

FİYATLAR OLDUKÇA CAZİP

Özel Van’ınızı; 9,500 pounddan başlayan fiyatlarla mobil kafeye, mutfağa veya isteğinize bağlı olarak seyyar gıda satacak yepyeni bir iş aracına dönüştürebilen AJC, böylelikle sizi, kendi işinizin patronu yapıyor. AJC’in yeniden tasarladığı aracınızla artık kebap, döner, dondurma, etnik yiyecek-içecekler ile akla gelebilecek her çeşit gıda ürününü satabilirsiniz. Ayrıca; AJC’in Luton’daki fabrikasında ürettiği kaliteli catering malzemelerini de yine oldukça hesaplı bir şekilde tedarik etme imkanınız var.

ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Luton’da bulunan 32.000 ft’lik fabrikasında NIC, NCASS ve ISO 9001:2000 gibi anahtar kalite sertifikaları doğrultusunda üretim yapan AJC’in Satış Direktörü Jeremy Baker, müşteri memnuniyetinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu anlattı. Baker, hedefini tam olarak belirleyemeyen potansiyel müşterilere danışmanlık yaptıklarını da kaydetti.

Siz de AJC’ye gelerek; ister kahve dükkanı van’lar ile markanızı şehrinizin birbirinden farklı sokaklarında tanıtın, ister kiosk’larla işyerinizin albenisini zenginleştirin, isterseniz de catering van’larıyla hayalini kurduğunuz mobil kebap dükkanının temellerini atın.

NEDEN AJC’Yİ SEÇMELİYİM?

Direktör Baker, bu sorunun cevabının, AJC’in birçok niteliğinde gizli olduğunu belirtiyor. Bunlar; ‘Size özgün tasarım ve endüstriyi yakından takip eden ekipmanlar’, ‘Materyal, üretim ve tasarımda en üst kalite’, ‘Catering alanında uzun yıllardır süregelen ve kanıtlanmış deneyim’, ‘CE belgeli üretim’, ‘Kurumsal kimlik ve danışmanlığı ön planda tutan misyon.’

Costa, Wahaca ve WHSmith gibi birçok global markayla da çalışan AJC Retail Solutions’un tüm hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiye 015 8272 7760 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Firmanın üretim yeri ve showroomu, 1 Bilton Way Luton, Bedfordshire LU1 1UU adresinde bulunuyor.