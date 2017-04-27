Arsenal, Leicester City’i 1-0 mağlup etti

ABD uçuşlarında İngiltere’ye de laptop yasağı getirilecek— 27 Nisan 2017
ABD’ye yönelik uçuşlarda bazı havaalanlarından kalkan uçakların kabininde laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamının genişleyeceği belirtildi.
Premier Lig’de Arsenal, Emirates’te geçen sezonun şampiyonu Leicester City’i ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Londra ekibi 86. dakikada Robert Huth’un kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 60’a çıkararak 6. sırada yer aldı. 15. sıradaki Leicester City’nin ise 37 puanı bulunuyor. (SPORVADİSİ.COM)
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