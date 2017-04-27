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Arsenal, Leicester City’i 1-0 mağlup etti

— 27 Nisan 2017

Premier Lig’de Arsenal, Emirates’te geçen sezonun şampiyonu Leicester City’i ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Londra ekibi 86. dakikada Robert Huth’un kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 60’a çıkararak 6. sırada yer aldı. 15. sıradaki Leicester City’nin ise 37 puanı bulunuyor. (SPORVADİSİ.COM)

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