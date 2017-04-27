Londra Gazete
Son haberler
27 Nisan 2017 - Türk aileleri hedef alan şantajcılara ceza
27 Nisan 2017 - Öğrencilerden Başaran’a 23 Nisan ziyareti
27 Nisan 2017 - Joan Ryan seçim kampanyası için toplumla buluştu
26 Nisan 2017 - Enerji gerginlikleri
26 Nisan 2017 - “Yaşasın Özgür ve Bağımsız Türkiye”
Home / İngiltere ve Londra / Artık sadece zenginler hız yapabilir!

Artık sadece zenginler hız yapabilir!

— 27 Nisan 2017

İngiltere’de bu ay itibariyle yürürlüğe giren yeni hız sınırları bundan böyle yolda hız yapmayı planlayan sürücüleri bir kez daha düşündürecek.

24 Nisan 2017 itibariyle aşırı hız yapan sürücüleri daha sert ve ciddi cezalar bekliyor.

24 Nisan’a kadar eğer hız sınırını aşmışsanız cezanız 100 Pound ve sürücü lisansınıza üç uyarı damgası olarak beliriyordu, bu ceza, eğer motor yolunda yakalanmışsanız 1,000 ve 2,500 Pound olarak değişiyordu.

1 AYLIK MAAŞ KADAR PARA CEZASI

Nitekim yeni yürürlüğe giren ceza sisteminde 2,500 Pound’luk cezanın yanı sıra aşırı hız yapan sürücülerden haftalık gelirlerinin 175%’ini ceza olarak ödemeleri beklenecek. Bunun yanı sıra minimum ceza olan 100 Pound ve sürücü lisansına 3 uyarı damgası cezası sabit kalarak devam edecek.

HIZ SINIRINI BELİRLEYEN KOŞULLAR NELER?

Cezalar üç ayrı kategoriye ayrılarak hangi hız ihlalinin hangi ceza yaptırımına tekabül ettiğini belirliyor. A,B ve C olarak sınıflandırılan cezaların ise tanımları şu şekilde:

A: 1-10 mph hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 25-75 kadarı

B: 11-21 mph hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 75-125 kadarı

C: 21 mph ve daha fazla hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 125-175 kadarı

Belirtilen para cezalarına ek olarak eğer bir sürücü lisansında altı adet uyarı damgasını doldurursa sürücülükten 56 gün boyunca men edilebilecek.

HIZ CEZALARI NEDEN ARTTI?

Bölge yargıcı Richard Williams, yaptığı bir basın açıklamasında cezaların tüm İngiltere ve Galler’de ciddiye alınmasının altını çizdi.

“Uzun bir dönemdir sulh hakimlerinin, cezai işlem uzmanları ve avukatların fikirlerine kulak vererek bu yeni ceza yaptırımını şekillendirdik.”

“CEZALARDAN KAÇABİLİR MİYİM?”

Yapılan bir diğer açıklamaya göre de, eğer ilk kez hız yaparken yakalandıysanız eğer hız aşımına yönelik düzenlenmiş farkındalık kursuna katılırsanız ceza almaktan kurtulabilirsiniz. Ancak bu bir kereliğine mahsus olmakla beraber ikinci kez hız aşımı yapılabilir anlamına gelmiyor.

Haber Okunma Sayısı: 457
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close