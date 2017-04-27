Artık sadece zenginler hız yapabilir!

İngiltere’de bu ay itibariyle yürürlüğe giren yeni hız sınırları bundan böyle yolda hız yapmayı planlayan sürücüleri bir kez daha düşündürecek.

24 Nisan 2017 itibariyle aşırı hız yapan sürücüleri daha sert ve ciddi cezalar bekliyor.

24 Nisan’a kadar eğer hız sınırını aşmışsanız cezanız 100 Pound ve sürücü lisansınıza üç uyarı damgası olarak beliriyordu, bu ceza, eğer motor yolunda yakalanmışsanız 1,000 ve 2,500 Pound olarak değişiyordu.

1 AYLIK MAAŞ KADAR PARA CEZASI

Nitekim yeni yürürlüğe giren ceza sisteminde 2,500 Pound’luk cezanın yanı sıra aşırı hız yapan sürücülerden haftalık gelirlerinin 175%’ini ceza olarak ödemeleri beklenecek. Bunun yanı sıra minimum ceza olan 100 Pound ve sürücü lisansına 3 uyarı damgası cezası sabit kalarak devam edecek.

HIZ SINIRINI BELİRLEYEN KOŞULLAR NELER?

Cezalar üç ayrı kategoriye ayrılarak hangi hız ihlalinin hangi ceza yaptırımına tekabül ettiğini belirliyor. A,B ve C olarak sınıflandırılan cezaların ise tanımları şu şekilde:

A: 1-10 mph hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 25-75 kadarı

B: 11-21 mph hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 75-125 kadarı

C: 21 mph ve daha fazla hız sınırını aşmak – Cezası: haftalık gelirin yüzde 125-175 kadarı

Belirtilen para cezalarına ek olarak eğer bir sürücü lisansında altı adet uyarı damgasını doldurursa sürücülükten 56 gün boyunca men edilebilecek.

HIZ CEZALARI NEDEN ARTTI?

Bölge yargıcı Richard Williams, yaptığı bir basın açıklamasında cezaların tüm İngiltere ve Galler’de ciddiye alınmasının altını çizdi.

“Uzun bir dönemdir sulh hakimlerinin, cezai işlem uzmanları ve avukatların fikirlerine kulak vererek bu yeni ceza yaptırımını şekillendirdik.”

“CEZALARDAN KAÇABİLİR MİYİM?”

Yapılan bir diğer açıklamaya göre de, eğer ilk kez hız yaparken yakalandıysanız eğer hız aşımına yönelik düzenlenmiş farkındalık kursuna katılırsanız ceza almaktan kurtulabilirsiniz. Ancak bu bir kereliğine mahsus olmakla beraber ikinci kez hız aşımı yapılabilir anlamına gelmiyor.