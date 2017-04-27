Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye 4 sıra geriledi

Basın özgürlüğünün güçlendirilmesi için dünya çapında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni yayınladı.

Türkiye, geçen yıla göre 4 sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 155’inci sırada yer aldı. Böylece, Türkiye’nin “kara liste” olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece dört sıra kaldı. Böylece, Türkiye son 12 yılda 56 basamak düşüş kaydetti. Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler” kategorisinde yer aldı.

‘TÜRKİYE EN ÜRKÜTÜCÜ ÜLKELERDEN BİRİ’

Endeksle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye özel bir bölüm ayıran kuruluş, Türkiye’yi ‘en ürkütücü ülkelerden biri’ olarak tanımladı. Açıklamada, “Darbe girişimi hükümetin eleştirel kalabilen az sayıdaki basın organını bir kenara süpürmesinin önündeki son engelleri de kaldırdı. Olağanüstü hal ilanı yetkililerin her ay onlarca basın kuruluşunu bir imzayla kapatmasını sağlarken, farklı seslerin ise yalnızca çok az satan gazetelere sıkışmasına yol açtı” denildi.

Kuruluş ayrıca, 100’ü aşkın gazetecinin tutuklu olmasının Türkiye’yi “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüştürdüğünü vurguladı. Endekste beş ayrı kategori bulunurken Türkiye’nin içinde yer aldığı kategori en kötü dördüncü kategori. Bu yılki gerilemeyle birlikte Türkiye’nin en kötü kategoride bulunan ve kara liste olarak adlandırılan ülkelerle arasında yalnızca dört ülke kaldı.

EN İYİLER İSKANDİNAV ÜLKELERİ

Endeksin ilk 10 basamağında sırasıyla Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Kosta Rika, İsviçre, Jamaika, Belçika ve İzlanda yer alırken, son sıralara ise Çin, Suriye, Türkmenistan, Eritre ve Kuzey Kore yerleşti. Kuzey Kore, basın özgürlüğünün en kötü olduğu ülke özelliğini Eritre’den aldı. Kuruluşa göre listede “iyi” ve “tatmin edici” kategorilerindeki ülkelerin sayısında yüzde 2,3’lük bir gerileme gerçekleşti.

EN FAZLA GERİLEYENLER VE İLERLEYENLER

Listede en çok gelişme gösteren ülke 25 sıra yükselen İtalya oldu. Geçen yıl 77. sırada olan İtalya bu yıl 52. oldu. İtalya’dan sonra en fazla gelişen ülkeler Trinidad ve Tobago ile Fiji oldu. Listede en çok gerileyen ülke ise Nikaragua oldu. Geçen yıl İtalya’nın iki sıra önünde bulunan ülke bu yıl 92.’liğe geriledi. Nikaragua’nın ardından en fazla gerileyen ülkeler Tonga ve Tanzanya oldu. Avrupa, endekste basının en iyi koşullara sahip olduğu bölge olsa da örgüt Avrupa’da da dikkat çekici bir gerilemenin olduğunu, kıtadaki durumun son 5 yılda yüzde 17,5 kötüleştiğini vurguladı. Bu yılki endekste ülkelerin yüzde 8,9’u iyi, yüzde 18,3’ü tatmin edici, yüzde 32,7’si sorunlu, yüzde 28,3’ü gazetecilik yapmak için zor, yüzde 11,7’si ise çok ciddi durum sınıfında yer aldı.

İNGİLTERE DE GERİLEDİ

İngiltere de sıralamada düşüş yaşadı. Theresa May döneminde ödüllü Suriyeli gazeteci Zaina Erhaim’in Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda gözaltına alınması ve pasaportuna el konulması Sınır Tanımayan Gazeteciler’in raporunda yer aldı. Kuruluş, Kasım 2016’da İngiltere’nin çıkardığı dijital gözetleme yasasını da eleştirdi ve bu yasanın gazeteciler için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. (BBCTÜRKÇE)