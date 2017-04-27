Londra Gazete
Son haberler
27 Nisan 2017 - Türk aileleri hedef alan şantajcılara ceza
27 Nisan 2017 - Öğrencilerden Başaran’a 23 Nisan ziyareti
27 Nisan 2017 - Joan Ryan seçim kampanyası için toplumla buluştu
26 Nisan 2017 - Enerji gerginlikleri
26 Nisan 2017 - “Yaşasın Özgür ve Bağımsız Türkiye”
Home / Spor / Düzcespor, Bağcıl oluyor

Düzcespor, Bağcıl oluyor

— 27 Nisan 2017

Bağcılspor’un kurucu Başkanı Cevdet Ezel.

Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Düzcespor faaliyetlerini durduruyor. Takımın kurucularından olan Rahman Yavuz’un takımı bırakma kararı vermesi üzerine, son dönem lige damgasını vuran, London Sunday Junior Cup’ı kazanma başarısı gösteren Düzcespor, artık sahalarda olmayacak

BAĞCIL KURULUYOR

Öte yandan Türk Ligi’nin köklü kulüplerinden Yalova’da uzun yıllar yöneticilik yapan Cevdet Ezel, Düzcespor’a talip oldu. Son haftalarda Düzcespor yönetimine katılan Cevdet Ezel, takımın isminin Bağcıl olarak değiştirileceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ta ailesinin köyü olan Bağcıl’ın gelecek sezon Türk Ligi Birinci Küme’de ilk kez yer alacağını söyleyen Ezel, konuyla ilgili işlemlerin LFA ve Türk Federasyonu nezdinde devam ettiğini kaydetti.

Haber Okunma Sayısı: 79
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close