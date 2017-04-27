Düzcespor, Bağcıl oluyor

Artık sadece zenginler hız yapabilir!— 27 Nisan 2017
İngiltere’de bu ay itibariyle yürürlüğe giren yeni hız sınırları bundan böyle yolda hız yapmayı planlayan sürücüleri bir kez daha düşündürecek.
Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Düzcespor faaliyetlerini durduruyor. Takımın kurucularından olan Rahman Yavuz’un takımı bırakma kararı vermesi üzerine, son dönem lige damgasını vuran, London Sunday Junior Cup’ı kazanma başarısı gösteren Düzcespor, artık sahalarda olmayacak
BAĞCIL KURULUYOR
Öte yandan Türk Ligi’nin köklü kulüplerinden Yalova’da uzun yıllar yöneticilik yapan Cevdet Ezel, Düzcespor’a talip oldu. Son haftalarda Düzcespor yönetimine katılan Cevdet Ezel, takımın isminin Bağcıl olarak değiştirileceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ta ailesinin köyü olan Bağcıl’ın gelecek sezon Türk Ligi Birinci Küme’de ilk kez yer alacağını söyleyen Ezel, konuyla ilgili işlemlerin LFA ve Türk Federasyonu nezdinde devam ettiğini kaydetti.
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