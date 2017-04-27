Joan Ryan seçim kampanyası için toplumla buluştu

BAŞBAKAN There May’in geçtiğimiz hafta erken genel seçime gidilmesi yönünde yaptığı açıklama üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Joan Ryan, DEM-DER’de önce toplumla buluştu ardından Enfield sakinlerine seçim kampanyasını anlatmak üzere toplumun görüşlerini aldı.

Geçtiğimiz iki sene boyunca Londra’da Türkçe konuşan toplumların her daim yanında durmasıyla bilinen ve çalışmalarıyla toplumun sesini parlamentoya taşıyan Joan Ryan, Kuzey Enfield için yeniden milletvekili adaylığını koyduğunu açıklayarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz iki sene boyunca Enfield’ın mozaik kültürel yapısı için çalışmak ve Enfield’ın sağlık, eğitim, iş imkanları ve sanat gibi alanlarda öne çıkarmak için hiç yılmadan, işimi sevgiyle yaparak yaptım. Özellikle içinde bulunduğumuz politik belirsizliğin hakim olduğu şu dönemde Enfield’ın yılmadan çalışacak bir milletvekiline ihtiyacı var ki bu da benim en büyük tutkumdur. Özellikle Kuzey Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumların benim için olan önemi de aşikar bir gerçek olmakla beraber, daha uzun seneler boyunca sizlerle ve sizler için çalışmaktan onur duyacağımı belirtmek isterim.”

Enfield Lock Ward’da ardından bölge sakinleriyle konuşan Ryan, İşçi Partisi’nden Enfield için Belediye Meclis Üyesi adayı Elif Erbil’in de tanıtımını yaptı. Özellikle geçtiğimiz dönemde Middlesex Hastanesi’nin acil bölümünde yaşanılan kriz ve karmaşaları düzenle takip ettiğini hatırlatarak hastanenin büyük bir dönemeçten döndüğünü belirten Ryan, Enfield’in her daim önceliği olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından 8 Haziran’da yapılacak genel seçimler için yoğun bir tempoda kampanyasını hazırladığını belirten Ryan, seçim kampanyasında Türkçe konuşan toplumlardan destek beklediğinin de altını çizdi.