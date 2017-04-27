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Koçgiri, kupada esiyor: 3-0

— 27 Nisan 2017

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Pymmes Park sahasında oynanan Cudworth Taxi Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde ayakta kalan takım İkinci Küme’den Koçgiri oldu: 3-0.

Olaylı geçen karşılaşmada Esenler FC’den sonra bir başka Birinci Küme takımı Kafkas Gençlik’i de eleyen Koçgiri, yarı finale adını yazdırdı. Son derece çekişmeli, tempolu ve mücadeleci geçen karşılaşmanın 30. dakikasında iki futbolcu arasında yaşanan gerginlik büyüdü. Çok sayıda futbolcunun katıldığı olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Koçgiri’den Leon Usher kırmızı kart görürken, istenmeyen görüntülerin yaşandığı olayların yatışmasının ardından maça devam edildi.

Koçgiri ilk 45 dakikayı Sivan Sherabayani ve Mustafa Bashkal’ın attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında bir de penaltı atışı kazanan Koçgiri, Can Akkaya’nın vuruşuyla skoru belirledi: 3-0. Kafkas Gençlik ise maç boyu baskılı oynamasına karşılık, üç fırsatı cömertçe kullanamayınca kupaya veda etti.

Koçgiri, Cuworth Taxi Federasyon Kupası’nın yarı finalinde Gaziantepspor’un rakibi oldu.

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