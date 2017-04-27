Londra alarma geçti… Başbakanlık yolu kapatıldı

Artık sadece zenginler hız yapabilir!— 27 Nisan 2017
İngiltere’de bu ay itibariyle yürürlüğe giren yeni hız sınırları bundan böyle yolda hız yapmayı planlayan sürücüleri bir kez daha düşündürecek.
Londra’da Başbakan Theresa May’in ve bazı bakanların konutuna giden caddenin kapatıldığını duyurdu. Görgü tanıkları, polisin sırt çantası takan sakallı bir adamı gözaltına aldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
İngiliz polisi, çok sayıda önemli binanın bulunduğu Whitehall bölgesindeki olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken, olayla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı. Görgü tanıkları, olay nedeniyle İngiliz Parlamentosu’nun ana giriş kapılarının kapatıldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Reuters’a konuşan görgü tanıkları adli tıp kıyafeti giymiş birkaç resmi görevlinin bölgede görüldüğünü belirtti. İngiliz polisi ise Westminster bölgesinde bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu. BBC’den bir muhabir Twitter hesabından yerde iki tane bıçak gördüğünü, bunlardan birinin ‘büyük bir ekmek bıçağı’ olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, polisin sırt çantası taşıyan ‘sakallı’ bir adamı gözaltına aldığını aktardı.
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