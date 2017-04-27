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Öğrencilerden Başaran’a 23 Nisan ziyareti

— 27 Nisan 2017

HORNSEY Atatürk Okulu’nun Halk Dansları Ekibi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ı ziyaret etti.

Öğretmenler ve velilerin de katıldığı ziyaret 19 Nisan Çarşamba günü KKTC Londra Temsilciliğinde gerçekleşti.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen öğrenciler Almanya’da yapılacak 8. Avrupa Türk Halk Oyunları Yarışmasına katılacak.

Ekip yarışma ile ilgili Zehra Başaran’a bilgi verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yapılan anlamlı ziyarette Zehra Başaran ekibe başarılar dileyerek hediyeler verdi. Başaran, 23 Nisan haftası dolayısıyla koltuğunu Güner Mertcan isimli öğrenciye devretti.

Öğrencilere Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı, Halk Dansları Eğitmeni Halil Özakınsel ve Okul Yöneticisi Zeliş Özakınsel refakat etti.

Kabulde Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ile Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi İsmet Ramiz de buldu.

 

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