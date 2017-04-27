“Seçim yaklaştıkça çözümden uzaklaşılıyor”

Cumhurbaşkanlığı, Rum lider Nikos Anastasiadis’in seçim yaklaştıkça çözümden uzaklaştığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, müzakere süreci değerlendirildi.

Açıklamada, Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararını düzeltme yönünde, DİSİ ve AKEL’in Rum Meclisi’nden geçmesini sağladıkları yasanın, Anastasiadis tarafından imzalanmayarak Anayasa Mahkemesi’ne sevk edildiğinin açıklandığı belirtilerek, “Böylece Rum lider daha önce kendisinin de yanlış bulduğunu açıkladığı bu kararı bertaraf etmek ve müzakere sürecinin devamını sağlamak yönünde yasayı geçiren DİSİ ve AKEL’in bu çabasına saygı göstermediği gibi, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine önem vermediğini de bir kez daha göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anastasiadis’in bu tavrının, müzakere ruhuna uygun olmadığı ve kendi kamuoyunu bile ikna edici olmaktan çok uzak olduğu kaydedilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Anastasiadis’in gerek bu konudaki ve gerekse müzakere sürecinde özellikle son aylarda kendisini belli eden yapıcı olmayan tavrını üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Öyle anlaşılmaktadır ki, Güney Kıbrıs’ta seçimler yaklaştıkça Anastasiadis çözümden uzaklaşmaktadır. Bizim gördüğümüz bu gerçeği eminiz ki açıktan ifade etmeseler de uluslararası toplum da görmektedir” ifadelerine yer verildi.

“PLANLANMIŞ MÜZAKERELERE KATILACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Anastasiadis’in “umut kırıcı bu tavırlarına” rağmen, Kıbrıs Türk tarafının önceden varılan mutabakat çerçevesinde, 2, 11 ve 17 Mayıs tarihleri için planlanmış bulunan müzakerelere katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bundan önce olduğu gibi, bütün iyi niyetimizle sonuç almaya odaklanarak bu görüşmelerde yapıcı tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm yönündeki irademiz, geçmişte de kanıtlandığı gibi, hep güçlü olmuştur ve bu son aşamada da öyle olacaktır. Ancak açık bir gerçektir ki sonuca varmak tek taraflı iyi niyetli çabalarla mümkün değildir. Bunu tüm çözüm yanlılarının görmesinin zamanı gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak isteniyorsa uluslararası toplum dahil herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği kaydedildi. (YENİDÜZEN.COM)