Sıla ile Davut Güloğlu davasında avukat şoku

Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu’nun hakaret davasında flaş gelişme yaşandı. Sıla, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisine hakaret eden Davut Güloğlu hakkında “Basın yoluyla hakaret” suçlamasıyla dava etmişti. Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosyada taraflar anlaşamamış, dava İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada sanık Davut Güloğlu ve Sıla Gençoğlu avukatları tarafından temsil edilmişti. Mahkeme hakimi davanın Uzlaştırma Bürosundan tarafların uzlaşamadığına dair evrakların geldiğini ifade ettikten sonra sanık Güloğlu’nun avukatı Emrullah Gözcü, reddi hakim taleplerinin bir üst mahkemece kanuna aykırı şekilde reddettiğini savunarak, dosyadan istifa ettiğine dair dilekçesini mahkemeye sundu. Mahkeme, sanık Güloğlu’na, avukatı Emrullah Gözcü’nün istifa ettiğinin bildirilmesi için duruşmayı erteledi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu 15 Temmuz darbe girişimin ardından 7 Ağustos 2016’da düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına dair bir soru üzerine “Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Yenikapı mitingine katılan Davut Güloğlu, bu sözlerin üzerine Sıla’ya “S…. olup gitsin.” demiş, Sıla ise konuyu yargıya taşımıştı.