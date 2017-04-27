Londra Gazete
Son haberler
27 Nisan 2017 - Türk aileleri hedef alan şantajcılara ceza
27 Nisan 2017 - Öğrencilerden Başaran’a 23 Nisan ziyareti
27 Nisan 2017 - Joan Ryan seçim kampanyası için toplumla buluştu
26 Nisan 2017 - Enerji gerginlikleri
26 Nisan 2017 - “Yaşasın Özgür ve Bağımsız Türkiye”
Home / Magazin / Sıla ile Davut Güloğlu davasında avukat şoku

Sıla ile Davut Güloğlu davasında avukat şoku

— 27 Nisan 2017

Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu’nun hakaret davasında flaş gelişme yaşandı. Sıla, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisine hakaret eden Davut Güloğlu hakkında “Basın yoluyla hakaret” suçlamasıyla dava etmişti. Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosyada taraflar anlaşamamış, dava İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada sanık Davut Güloğlu ve Sıla Gençoğlu avukatları tarafından temsil edilmişti. Mahkeme hakimi davanın Uzlaştırma Bürosundan tarafların uzlaşamadığına dair evrakların geldiğini ifade ettikten sonra sanık Güloğlu’nun avukatı Emrullah Gözcü, reddi hakim taleplerinin bir üst mahkemece kanuna aykırı şekilde reddettiğini savunarak, dosyadan istifa ettiğine dair dilekçesini mahkemeye sundu. Mahkeme, sanık Güloğlu’na, avukatı Emrullah Gözcü’nün istifa ettiğinin bildirilmesi için duruşmayı erteledi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu 15 Temmuz darbe girişimin ardından 7 Ağustos 2016’da düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına dair bir soru üzerine “Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Yenikapı mitingine katılan Davut Güloğlu, bu sözlerin üzerine Sıla’ya “S…. olup gitsin.” demiş, Sıla ise konuyu yargıya taşımıştı.

Haber Okunma Sayısı: 43
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close