Tottenham zirve takibini sürdürdü

ABD uçuşlarında İngiltere’ye de laptop yasağı getirilecek— 27 Nisan 2017
ABD’ye yönelik uçuşlarda bazı havaalanlarından kalkan uçakların kabininde laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamının genişleyeceği belirtildi.
İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, deplasmanda Crystal Palace‘ı 1-0 yendi.
Sellhurst Park’ta oynanan 34. hafta karşılaşmasında Tottenham‘a galibiyeti getiren golü, 78. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Bu galibiyetle puanını 74 yapan lig ikincisi Tottenham, lider Chelsea‘nin 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.
Premier Lig’de günün diğer maçlarında Arsenal, Leicester City karşısında, Middlesbrough ise Sunderlandönünde 1-0 galip geldi. (AA)
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