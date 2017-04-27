Türk aileleri hedef alan şantajcılara ceza

TÜRK aileleri hedef alan iki kişi cinsel içerikli şantajdan suçlu bulundu. Wood Green Mahkemesi’nde 7 Nisan görülen dava sonucu, Türk asıllı Burcu Çetince ve Murat Ganidağlı cinsel içerikli şantaj suçundan suçlu bulundu.

Karı koca olduğu öğrenilen iki şantajcının, okuldan arkadaşları olan M.T.’ye ait olduğunu ileri sürdükleri cinsel içerikli fotoğraflarla genç kızın ailesini tehdit ederek onlardan para almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Enfield Polisinin uzun zamandır yürüttüğü soruşturma, Wood Green Mahkemesinde görülen davayla sonuca bağlandı. Polis, Burcu Çetince ve Murat Ganidağlı adlı şantajcıların, M.T.’nin ailesini arayarak, 9 bin 500 pound para istediği, bu paranın verilmemesi halinde genç kıza ait olduğunu iddia ettikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşacaklarını ve söz konusu fotoğrafları mağdurun akrabalarına göndereceklerini söyleyerek tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

AŞIRI PORNOGRAFİK İÇERİKLER

Öte yandan Burcu Çetince’nin telefonunda bir insanın bir hayvanla cinsel ilişkiye girdiği sırada kaydedilmiş aşırı pornografik içerikler bulundu.

ZENGİN AİLELERİ HEDEF ALMIŞLAR

Londra Gazete’ye açıklama yapan mağdurun babası İ.T. başlarından geçen bu kötü olayın detaylarını anlattı. Şantajcıların zengin Türk aileleri hedef aldıklarını belirten İ.T., suçluların sosyal medyayı kullanarak kurbanları hedef aldığını söyledi. “Şantajcılar mail atarak ellerinde sözde kızıma ait cinsel içerikli fotoğrafların olduğunu ve 9 bin 500 pound ödemezsek söz konusu fotoğrafları yayınlayacaklarını ve akrabalarımıza gönderecekleri tehdidinde bulundu. Kızımın okuldan eski arkadaşları oldukları için evimizin adresini bilen suçlular, bizi rahatsız etmeye başladı; gece geç saatlerde kapımıza minicab şoförleri dayanıp taksi çağırdığımızı söylüyor, evimize sipariş etmediğimiz halde restoranlardan paket yemek servisi yapılıyordu.”

“BİR AİLE KIZINI TÜRKİYE’YE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI”

Genç kızın babası yaptığı açıklamada suçluların geçmişte aynı şantajı başka bir aileye yaptıklarını ve mağdur ailenin kızlarını Türkiye’ye göndermek zorunda kaldığını söyledi. “Suçlular bir video kaydı yayınlayarak parkta mağdur kızı dövdüklerini yayınlıyorlar. Kıza istediklerimizi yapmazsan görüntüleri babana göndereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Bu nedenle aile kızlarını Türkiye’ye göndermek zorunda kaldı.”

ŞANTAJ GEÇİM KAYNAKLARI OLMUŞ

Suçluların şantajcılığı geçim kaynağı olarak gördüklerini belirten İ.T., “Şantajcılar geçimlerini bundan sağlıyor. Genç insanları mağdur ederek, çalışmayıp kolayca para kazanmak istiyorlar. “

ÇOCUKLAR ARKADAŞLARINI DOĞRU SEÇMELİ

Çocukları arkadaş seçimi konusunda uyaran baba T. küçük yaşta bilinçsizce edinilen arkadaşlıkların yıllar sonra insanları olumsuz etkileyeceğini söylüyor. “Şu an her şey para üstüne dönüyor; kötü arkadaşlar ellerindeki her türlü bilgiyi şantaj yapmak insanlardan para almak için kullanıyor. Arkadaşlık yapıp hakkınızda özel ve hatta sahte bilgiler toplayıp şantaj yapıyorlar.”

ANNE BABALAR ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRSIN

Mağdurun babası, bu gibi olaylara karşı anne ve babalar çağrıda bulunarak “Para kazanmak yerine çocuğunuzla daha fazla zaman geçirin. İnsanlar artık daha çok para kazanmanın derdinde ama çocuklarının boşlukta olduklarının farkında değiller. Anne babalar çocuklarının yanında olmadığı için bu tür insanlar çocuklara yanaşarak onlarla yakınlık gösteriyor. Çocuklar da kendilerine yakınlık gösteren kötü niyetli insanları samimi buluyor ve onların tuzağına düşüyor. “ dedi.

TOPLAM 48 AY HAPİS CEZASI

Sonucu görülen davada Murat Ganidağlı 4 ay ve 28 ay olmak üzere iki ayrı cezadan toplam 32 ay hapis cezası, 120 pound ek para cezası ve elinde bulunan hiçbir cinsel içerikli fotoğrafın kullanılmamasını sabitleyen cezalara çarptırılırken, Burcu Çetince bir ay boyunca rehabilitasyon almaya, 5 Nisan 2018’e kadar 150 saat ücretsiz iş hizmeti vermesi koşuluyla 24 ay askıya alınmış 16 aylık hapis cezasına ve 20 pound ek para cezası ödemesine çarptırıldı.