Yeni Boğaziçi yarı finalde: 3-1

Fransız Bakan’dan Brexit tablosu— 27 Nisan 2017
Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla birlikte Londra’nın finans merkezinden çok sayıda finans kuruluşunun ayrılacağını söyledi.
Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda Yeni Boğaziçi, Düzcespor’a 3-1 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.
Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmada Yeni Boğaziçi, 90 dakika boyunca oyun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı da Osman Bayram’ın kaydettiği golle Yeni Boğaziçi lehine kapandı. İkinci devrenin başlarında SB, Düzcespor adına skora eşitlik getirdi: 1-1. Ancak Yeni Boğaziçi’nin karşılığı gecikmedi. Denzel takımına ikinci golü kazandırırken, Darren de son golü atan isim oldu: 3-1.
Yeni Boğaziçi’nin yarı finaldeki rakibi Trabzonspor oldu.
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