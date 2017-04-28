Atatürk’ün ANZAK annelerine mesajı duygulu anlar yaşattı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yıldönümü vesilesiyle dünyanın dört bir köşesinde düzenlenen anma törenlerinde her yıl olduğu gibi, bu yıl da Atatürk’ün Çanakkale’de ölen Anzak askerlerinin annelerine hitabı yankılandı.

İngiltere’nin ilk ve tek Çanakkale Anıtı’nın bulunduğu National Arboretum’da düzenlenen anma töreninde Çanakkale Anma Platformu temsilcileri Atatürk’ün Anzak annelerine hitabını okudu. Törene, yakınları Çanakkale’de savaşmış İngilizlerin yanısıra Avustralya ve Yeni Zelanda’dan temsilciler katıldı.

Çanakkale’de hayatını kaybeden tüm askerler anıldı

Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) temsilcileri, Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yıldönümü vesilesiyle, İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan National Arboretum Memorial Park’da düzenlenen anma törenine katıldı. Millenium Chapel’da gerçekleşen dini tören sonrasında konuklar üçyüze yakın anıtın bulunduğu 150 dönümlük araziye sahip parkın içinde yer alan Gallipoli Memorial’a çelenk bırakarak savaş kayıplarını andılar.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenin ilk bölümü anıt parkının içinde yer alan Millennium Chapel’de gerçekleşti. İngiliz Gallipoli Association ve Gallipoli & Dardanelles International (G&DI) dernekleri tarafından sponsor edilen törene, yakınları Çanakkale’de savaşmış İngilizlerin yanısıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’dan temsilciler katıldı.

Tören, rahip Vic Van Den Burg’un konuşmasıyla başladı. Rahip Van Den Burg konuşmasında, “Bugün, sadece Anzak askerlerini değil, Atatürk’ün birleştirici sözlerinde olduğu gibi Çanakkale’de hayatını kaybeden tüm askerleri anmak üzere bir araya geldik” dedi.

Daha sonra söz alan Çanakkale Anıtı’nın mimarı Nadir İmamoğlu, savaşın kısa tarihçesi ve anıt hakkında bilgi verdi. İmamoğlu konuşmasında, “Osmanlı Hükümeti, İtilaf Kuvvetleri’nin İstanbul’u işgal edeceğinden o kadar emindi ki, önemli evrakları Eskişehir’e taşımaya başlamışlardı. Ancak, savaşın kaderini değiştirecek Atatürk’ün stratejik dehasını kimse öngörememişti” dedi.

Törende konuşan G&DI Başkanı John Crowe, savaşan ülkelerin bugün barış içinde olmalarının önemine değindi ve amaçlarının savaşta hayatını kaybedenleri anmanın yanısıra, Çanakkale Savaşları’nı yeni nesile öğretmek ve savaşan milletler arasında dostane ilişkiler geliştirmek olduğunu vurguladı.

Dini tören, ÇAP Başkanı ve G&DI Yönetim Kurulu Üyesi Servet Hassan’ın Türkçesini, ÇAP Danışmanı Levent Hassan’ın İngilizcesini okuduğu ve konuklara duygulu anlar yaşatan Atatürk’ün Anzak annelerine hitabıyla sona erdi.

Tören sonrası katılımcılar hep birlikte Nadir İmamoğlu tarafından tasarlanan Çanakkale Anıtı’nın önüne gelerek 2 dk saygı duruşunda bulundular. Daha sonra çeşitli resmi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıtın önüne sırayla çelenklerini bıraktılar.

“Atatürk’ün Anzak annelerine hitabı bir barış mesajıdır”

Törenden sonra konuşan Servet Hassan, “Çanakkale Savaşları’nın 102. yıldönümü anma töreninde Atatürk’ün Anzak annelerine hitabını okumak büyük bir onurdu. Bugün, dünyanın dört bir köşesinde Atatürk’ün sözlerinin yankılanmasından ötürü çok duygulandık ve tarihimizle bir kez daha gurur duyduk. Bu hitap, çok derin manalar içeren, adeta ders niteliğinde bir barış mesajıdır. Anzak Günü olarak bilinen 25 Nisan 1915 tarihinin, Türkler için çok daha büyük önemi vardır. Bu tarih, Yarbay Mustafa Kemal’in 57. Alaya Conkbayırı’nda, “Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözleriyle tarihe geçtiği gündür. Bugün, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı, en kara gününde Türk milletine bir güneş gibi doğduğu gündür. Bize bağımsız bir vatan bahşeden Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

18 Mart 1915’te, zamanın en büyük donanmasına sahip olmasına karşın Çanakkale Boğazı’nda yenilgiye uğrayan İtilaf Kuvvetleri bu kez karadan Gelibolu Yarımadası’na çıkartma yaparak İstanbul’a ulaşmak istediler. 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu’nun Suvla Koyu’na çıkartma yapan Anzaklar, Türk askerinin işgalci güçlere karşı verdiği müthiş vatan savunması karşısında sahile sıkışıp kaldılar ve büyük kayıplar verdiler. Tarihin en acımasız çarpışmalarının yaşandığı Gelibolu Muharebeleri, İtilaf Kuvvetleri’nin 300 bin, Osmanlı Ordusu’nun 250 binden fazla kayıp (ölü, yaralı, hasta ve kayıplar) vermesinden sonra, İngiliz Hükümeti’nin tahliye kararı almasıyla, 9 Ocak 2016’da Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlandı.

Atatürk’ün Anzak annelerine mesajı ve bir annenin yanıtı

Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Anzak annelerine yazdığı mektupta şöyle demişti :

“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; göz yaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.

Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Bu mektuptan önce bir çok anne evlatlarının kendi topraklarına defnini istemiş, ancak bu mektuptan sonra bu isteklerinden vazgeçmişlerdir. Atatürk’ün mektubuyla acısı bir parça da olsa hafifleyen bir acılı Avustralyalı anne şöyle yanıt vermiştir:

“Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını alicenap sözleriniz hafifletti, gözyaşlarımız dindi. Bir anne olarak bana bir güzelim teselli verdi. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç şüphemiz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa, bizler de size ‘Ata’ demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler, ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan Büyük Ata’ya bütün anneler adına sevgi, şükran, saygıyla.”

Anzak sözcüğü, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltmadır. I. Dünya Savaşı’nın başlarında bu iki ülkeye ait birliklerin katılmasıyla kurulan kolordu, bu kısaltılmış isimle tarihteki yerini almış, her ne kadar Çanakkale’de Türklerle birlikte savaşırken fazla başarı elde edemeseler de, daha sonra Ortadoğu ve Avrupa savaş alanlarında müttefikleri hesabına önemli hizmetler başarmıştır.

Çanakkale Savaşları ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Özellikle, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun eski sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu savaştan sonra milli aidiyet olgusu oluşması nedeniyle büyük önem taşır. Çanakkale’de savaşan diğer milletlerle karşılaştırıldığında Anzak askerlerinden hayatını kaybeden asker sayısı (8700 Avustralyalı ve 2700 Yeni Zelandalı) o kadar da yüksek olmamasına rağmen, o zamanki mevcut nüfusa oranla kayıpların yüksekliği bu iki ülkenin kaderini etkilemiş, kültüründe derin izler bırakmıştır. Her yıl, çıkarmanın yıldönümü olarak 25 Nisan’da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda’da ulusal tatildir.

İngiltere’nin ilk ve tek Çanakkale Anıtı

İngiltere’de Çanakkale ve Gelibolu muharebelerinde hayatını kaybedenlerin anısına dikilen anıt (Gallipoli Memorial) bir Türk mimar Nadir İmamoğlu tarafından tasarlanarak 2004 yılında açılışı yapılmış. Anıt üç adet arktan oluşuyor. Ortada cam mozaikten Çanakkale haritası, bir yanında savaşın tarihçesi diğer yanında ise Atatürk’ün Anzak annelerine hitabı yer alıyor. Arka planda yer alan 9 adet adet kuru meşe ağacı savaşan 9 ülkeyi, ağacın kuru dalları ise elleri semaya yönelmiş toprağa düşen askerleri sembolize ediyor. Ağaçlar, savaşta ölen askerlerin ortalama yaşını sembolize etmek amacıyla 19-20 yaşında kesilmiş. Kendi çabalarıyla anıtın hayata geçmesini sağlayan İmamoğlu aynı zamanda her yıl anma törenlerinin düzenlenmesine de öncülük ediyor.

Nadir İmamoğlu İngiltere’de bir anıt açılması için gösterdiği çabayı İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle özetliyor:

“Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana”

İngiltere’nin ilk ve tek Çanakkale Anıtı Türk mimar Nadir İmamoğlu tarafından tasarlanmış