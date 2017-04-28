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Aynı takımı tuttuğu taraftarı Chelsea taraftarı sanıp dövdü

— 28 Nisan 2017

İngiltere’de Tottenham Hotspur’ün Chelsea’yi FA Cup yarı finalinde 4 – 2 mağlup ettiği maçın ardından bir Tottenham taraftarı, Chelsea taraftarı sandığı bir kişiyi hastanelik edene kadar dövdü.

Olayda elmacık kemiği kırılan ve kafatası çatlayan Michael Voller’in, kendisine saldıran kişi gibi Tottenham Hotspur taraftarı olduğu ortaya çıktı.

İki Tottenham taraftarı maçın ardından ayrı arkadaş gruplarıyla birlikte stadyum yakınlarındaki bir restorana gitti.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olayda Voller ciddi biçimde yaralandı.

Emniyetten yapılan açıklamada “Michael Voller’ın Chelsea taraftarı olduğunu zannederek saldırmışlar” dendi.

23 yaşındaki bahçıvan Voller’in gözünde kalıcı hasar oluşmuş olabileceğinden endişe ediliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nden Jamess Robb, “Bu tür şiddet olaylarının futbol ile uzaktan yakından ilgisi olmamalı. Voller’e saldıran kişinin yanındakilerin kendileriyle aynı takımı tutan Michael için doğru şeyi yapmalarını umuyorum” dedi.

Olay yerinden kaçan saldırganın 20’li yaşlarında olduğu ve siyah bir mont giydiği belirtildi, bölge sakinlerinden eşkâle uyan birisini görmeleri durumunda polise haber vermeleri istendi.

Michael Voller’in babası Chris, BBC’nin sorularını yanıtlarken “Michael’in bir arkadaşının üzerinde mavi bir ceket vardı. Aklıma saldırıya neden olabilecek başka bir neden gelmiyor” dedi.

Voller’in babası sözlerine “Hiçbirisi Chelsea forması giymiyordu. Renkler de Chelsea renkleri değildi” diyerek devam etti. (BBCTÜRKÇE)

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