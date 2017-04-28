Bury’de Çanakkale ve 23 Nisan etkinlikleri

BURY Kraliyet Alayı’nın organize ettiği Çanakkale Savaşı’nı Anma Töreni, Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneğinin (North West Turkish community Association), bölge valilerinin, ordu mensuplarının ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Tören sırasında dernek adına Gülçin Bulut anlamlı bir konuşma yaparken, Kuzey Batı İngiltere Türk Müziği Korosu “Hey Onbeşli” ve “Çanakkale türküsü”‘nü seslendirerek herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Bury Parish Kilisesi’nde gerçekleşen anma töreninin ardından Ordu bandosu ve Kraliyet Alayı askerlerinin öncülüğünde yapılan kortej geçişine Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği de Türk bayraklarıyla katılıp Manchester ve Kuzey Batı İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızı ve ülkemizi temsil etti. Kortej geçişinin ardından Bury’de bulunan Gelibolu anıtına çelenk konulmasıyla tören son buldu. Törenin ardından Preswich’te bulunan Anatolian Grill’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama yemeği gerçekleşti.

Dernek yöneticileri “Törene katılan tüm dostlarımıza, Kuzey Batı İngiltere Türk Muziği korosuna, ve en önemlisi bizi bu törene davet eden Kraliyet Alayı ve değerli komutanlarına teşekkür ediyor, bu vesileyle Çanakkale Savaşı’nda kaybettiğimiz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için tüm ulusumuzun ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyor ve ATA’mızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. 30 nisan pazar günü okulumuzda 23 Nisan kutlaması olacaktır. Katılmak isteyen dostlarımızın bize nwturks@gmail.com adresine email atarak ulaşmalarını rica ediyoruz.” açıklamasında bulundu.