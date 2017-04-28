Erdoğan’ın AK Parti’ye yeniden üye oluyor

İngiltere’de büyüme hızı yavaşladı— 28 Nisan 2017
İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü. Büyüme bir önceki yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yeniden üye olacağı tarih belli oldu.
Haftasonu Hindistan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı’nın Ankara’ya döndükten sonra 2 Mayıs tarihinde yeniden AK Parti’ye üye olacağı açıklandı.
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“Halk oylamasıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye üye olması engeli kalmadı. 2 Mayıs’ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıya Cumhurbaşkanımız ve liderimizin üyelik girişini yapacağız. 21 Mayıs’ta da olağanüstü kongremizi toplayacağız.
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