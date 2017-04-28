Happy Days Holiday sizi tatile götürüyor

HAPPY DAYS HOLIDAY Direktörü Saffet Başpınarlı, bu yıl her yolcularına taksit imkanı sunarak “Tatile gitmeyen kalmasın!” diyor.

Turizm sektöründeki 43 yıllık tecrübesine her yıl bir yenisini ekleyen Happy Days Holiday, bu yıl da en çok tercih edilen turizm acentesi olmayı hedefliyor.

Happy Days Holiday, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin her bölgesine değişik seyahat alternatiflerini en güvenli, en hızlı ve uygun şartlarla üstelik taksitli ödeme seçenekleriyle müşterilerine avantajlı bir şekilde sunuyor.

Londra’da bir ilki gerçekleştiren Happy Days Holiday, büyük gruplarla dünyanın her yerine tur programları düzenlemeye başladı.

Happy Days Holiday Genel Koordinatörü Çimen Hassan 18 yıllık tecrübesiyle yaz tatili için paket tatiller ve özel turlarla Londra’daki toplumumuzun en büyük tatil rehberi olmayı hedefliyor.

Londra Gazete’ye açıklamada bulunan Genel Koordinatör Çimen Hassan, “2017 Nisan ayında olmamıza rağmen 5 bin üzerinde paket tatil satışı yapmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Uçak biletlerinde ise müşterilerimize taksit imkanı sağlayan ve Kuzey Kıbrıs paket tatilleri ve uçak biletlerindeki iddiamızın yanı sıra Türkiye’de Bodrum ve Antalya Belek bölgelerinde bulunan kaliteli ve prestijli hotellerdeki oda kontenjanlarımızın olması ve tek yetkililik almamız acentemize güç katmaktadır. Happy Days Holiday, İngiltere Harringay’de 43 Yıldır hizmet veren ve ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de müşterilerimize her zaman yardımcı olmaları için rehberleri olan bir firmadır. Happy Days Holiday, tecrübeli ve güler yüzlü ekiplerimizle yolcularımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tatil için Happy Days Holiday markadır.” şeklinde konuştu.

Tatile gitmek istiyor fakat henüz plan yapmadıysanız Happy Days Holiday’e uğramadan karar vermeyin. 341 Green Lanes, Harringay, London N4 1DZ adresinde bulunan Happy Days Holiday’e 020 8800 3836 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.