İlaç devleri, İngiltere’den çıkabilir

Britanya İlaç Endüstrisi Derneği (ABPI) Başkanı Lisa Annon, İngiltere‘nin sağlık sistemine (NHS) yıllık yaklaşık 20 milyar sterlin ek kaynak aktarmaması halinde ilaç şirketlerinin ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

ABPI Başkanı Annon, The Times gazetesine yaptığı açıklamada ülkenin sağlık sistemine yıllık yaklaşık 20 milyar sterlin ek kaynak ayrılması gerektiğini kaydetti. Annon, aksi taktirde ilaç firmalarının İngiltere pazarına yeni ilaçları sunamayacağını ve ülkeden çıkmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Annon, “İlaç sektörü, İngiliz ekonomisi için kilit sektörlerden biri konumunda. Amacımız dünya standartlarında bir sağlık sistemiyle yine hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunabilmek.” diye konuştu.

İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçim öncesinde siyasi partilerin ana tartışma konularının başında ülkenin sağlık sisteminin yer alması bekleniyor.

Resmi verilere göre İngiltere‘de kamunun sağlık hizmetleri için yıllık toplam harcaması yaklaşık 120 milyar sterlin seviyesinde.

İngiliz hükümeti, sağlık sistemindeki kamu harcamaları için 2020 yılına kadar yaklaşık 4,5 milyar sterlin ek kaynak ayırmayı planlıyor. (AA)