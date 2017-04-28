İngiltere’de büyüme hızı yavaşladı— 28 Nisan 2017
İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü. Büyüme bir önceki yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 olmuştu.
İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü. Büyüme bir önceki yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 olmuştu.
Ülkede son bir yılın en düşük büyümesi kaydedilirken bunda yükselen enflasyonun perakendecilere ve diğer tüketici ağırlıklı firmalara verdiği zarar etkili oldu.
Geçtiğimiz yıl yüzde 1.8 büyüyen İngiltere ekonomisi, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararı üzerine bir resesyon yaşanacağı beklentilerine rağmen Almanya ile beraber en hızlı büyüyen G7 ekonomisi olmuştu. (DÜNYA.COM)
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