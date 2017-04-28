Kıbrıslı ünlü müzisyen hayatını kaybetti

LONDRA’NIN en tanınmış müzik gruplarından biri olan Konkurt’un davulcusu Hasan Ahmet 65 yaşında hayatını kaybetti.

Yakalandığı amansız hastalık sonrası tedavi sürecine başlayan Hasan Ahmet Londra’da tedavi gördüğü University Colloge of London hastanesinde 19 Nisan Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı sevilen sanatçı Hasan Ahmet, 1952 yılında Kıbrıs’ın Çamlıca köyünde dünyaya gelmişti. Lise hayatını Kıbrıs Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde tamamlayan Ahmet, davul çalmaya folklor ekibine girdiği yıllarda başladı. Kıbrıslı Doktor Teoman Sırrı’nın babasının öncülüğünde kurulan izciler takımına katılarak birçok etkinlikte büyük rol aldı. Başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmanan Hasan Ahmet,1971 yılında İngiltere’ye gelerek kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

1973-1989 yılları arasında İngiltere’de ilgiyle takip edilen Korkut müzik grubuna baterist olarak dahil oldu. Müzik grubu kariyeri boyunca sevenleri kendisine Hasan Davulcu lakabını taktı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Barış Manço, Şükran Ay ve Esin Engin gibi sanatçılarla sahne alan Hasan Ahmet Londra’ya gelen daha birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. Uzun yıllar emek verdiği müzik kariyerine ara vererek Londra’da belediye otobüslerinde şoförlük yapan Ahmet Hasan’ın, 3 kız çocuğu ve 6 torunu var. Hasan Ahmet’in cenazesi geçen Pazartesi günü Lavender Hill Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun müzik çalışmalarının yer alığı Konkurt müzik grubunun parçalarını YouTube’dan izleyebilirsiniz.

Londra Gazete, Merhuma Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diler.