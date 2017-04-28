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Mehmetçik, Fener’i düşürdü: 2-1

— 28 Nisan 2017

 

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Excellence Türk Ligi İkinci Küme’den çıkacak üçüncü takımı belirleyecek play-off maçında Mehmetçik, Birinci Küme 10.cusu Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek finale kaldı. Bu skorla Fenerbahçe, iki sezon sonra yeniden İkinci Küme’ye düştü.

İki takımın atak oynadığı Pymmes Park’taki mücadelenin ilk yarısını Mehmetçik Bilcan Tana’nın golüyle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Mehmet’le skoru 1-1 yaptı. Ancak bu yarının başlarında  Kenny direkt, Güner de çift sarı kart görerek kırmızıyla oyun dışı kalınca Fenerbahçe 9 kişiyle maçı sürdürmek durumunda kaldı. Normal süre 1-1 bitti. Uzatma devrelerinin ikincisinde, sonlara doğru bu kez kardeşlerden Serhan Tana topu ağlara gönderdi ve Mehmetçik sahadan 2-1 galip ayrılıp, play-off finalini oynamaya hak kazandı.

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