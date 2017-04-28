Nükhet Duru 15. yılını kutlayan BTKD balosunda

BRİTANYA Türk Kadınları Derneği (BTKD) 15’inci kuruluş yıldönümünü, ünlü Türk müziği sanatçısı Nükhet Duru’nun katılacağı görkemli bir balo ile kutlayacak.

Dernek Başkanı Maviş Fuchs’ tarafından yapılan açıklamada, sürprizlerle dolu gecenin tüm gelirinin Londra’da faaliyet gösteren hafta sonu Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren okullar ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) arasında paylaştırılacağı belirtildi.

Fuchs’un açıklaması şöyle: “İngiltere Türk toplumunun en etkin ve saygın derneklerinden biri olan Derneğimiz 15.yılını tamamlamış bulunuyor. Kuruluş tarihimiz olan, 11 Şubat 2002 tarihinden itibaren amacına uygun faaliyetler düzenleyerek bulunduğumuz ülkede çağdaş Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra, özellikle eğitime ve kadın sorunlarıyla ilgilenen kurumlara yaptığımız bağışlarla bu saygın konumu hak ettiğimize inanıyor ve Derneğimiz ile gurur duyuyoruz. Çalışmalarımıza destek olmak isteyen dostlarımızı 30 Nisan 2017, Pazar akşamı Millenium London Mayfair Hotel’de gerçekleşecek olan 15. Kuruluş Yıldönümü balomuza davet ediyoruz. Türk müziğinin ünlü sanatçısı Nükhet Duru’nun sahne alacağı sürprizlerle dolu gecemizin tüm geliri Londra’da faaliyet gösteren hafta sonu Türk Dili ve Kültürü Eğitimi veren bazı okullarımız ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) arasında paylaştırılacaktır. Derneğimizin kuruluşunun 15. yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyacağız.”

BTKD’nin 15’inci kuruluş yıldönümü balo biletleri üyeler için 90, dernek dostları için 95 pound olarak açıklandı. Bilet ve rezervasyon için btkd.info@yahoo.co.uk adresine e-posta yazılması veya 07717 790 830 numaranın aranması rica edildi.