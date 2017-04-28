Türk gardiyan esrar kaçakçılığından tutuklandı

Dev şirketler Türkiye reklamından çekilebilir— 28 Nisan 2017
Financial Times, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği nedeniyle bazı uluslararası şirketlerin Türkiye reklamlarından çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü.
Metropolitan Polisi’nin basın ile paylaştığı bir bildiriye göre, Clerkenwell’de Türkiye asıllı bir hapishane görevlisi 117 gram esrar (cannabis) kaçakçılığı yaparken yakalandı.
Şafak Bozkurt, (28), kaçakçılığını yaptığı esrar dozlarını iç giyimine saklayarak satarken, geçtiğimiz yaz çalıştığı hapishane binasının arama ekipleri tarafından fark edilerek tutuklandı.
Bozkurt, ifadesinde esrar kaçakçılığının kendisine ekstra para getirdiğini itiraf ederken, her sattığı üründen 1,000 Pound kazandığını belirtti. Dün Southwark Mahkemesi’nde görülen davada suçunu kabullenen Bozkurt, iki senelik tecilli hapis cezasına ve 300 saatlik toplum hizmetine çarptırıldı.
Davanın soruşturmasından sorumlu detektif Scott Pavitt, “Bu tip durumlar para sonucu kandırılmış ve yolundan dönmüş hapishane çalışanlarının arz ettiği tehlikeyi gözler önüne seriyor.” Dedi.
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