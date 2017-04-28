Yeşilada, play-off’ta finale kaldı: 2-1

Dev şirketler Türkiye reklamından çekilebilir— 28 Nisan 2017
Financial Times, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği nedeniyle bazı uluslararası şirketlerin Türkiye reklamlarından çekilmeyi düşündüğünü öne sürdü.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
İkinci Küme’nin play-off mücadelesinde Küçük Kaymaklı’ya 2-1 galip gelen Yeşilada finalde oynamaya hak kazandı.
Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmada ilk yarı daha etkili görünen Küçük Kaymaklı, karşılaşmanın başında skorda da 1-0 üstün duruma geçti. İkinci yarıyla birlikte gol arayışlarını arttıran Yeşilada oldu. Gelişen bir atakta Cenk skora dengeyi getiren sayıyı kaydetti. Kalan sürede bu kez sahneye çıkan Emre, topu ağlara göndererek Yeşilada’ya 2-1’lik galibiyeti getirdi. Bu skorla play-off finaline Yeşilada yükseldi.
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