“1 Mayıs’ta alanlardayız!”

DAY-MER, Londra gerçekleşecek kitlesel 1 Mayıs yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı. Sağlık, eğitim, yerli ve göçmen hakları başta olmak üzere erken genel seçimlere vurgu yapan Day-Mer yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

“Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde savaşların, ölümlerin, radikal dinci terör katliamlarının egemen olduğu, zorunlu göçlerin ve göç yollarında ölümlerin kol gezdiği bir ortamda 1 Mayıs’a hazırlanıyoruz. Dünya çapında yoksulluğun arttığı, açlıktan insanların öldüğü, zenginle yoksul uçurumun daha da derinleştiği günümüzde işçi sınıfı ve emekçi kesimler 1 Mayıs’da alanlara bir kez daha çıkacak.”

SAĞLIK VE EĞİTİME SAHİP ÇIKALIM

“Dünya’daki bu gelişmelerin yanı sıra, İngiltere’de yaşam koşullarımız gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Kamu alanları olan ve biz emekçilerin vergileriyle var olan sağlık ve eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmaması, bu alanların verdikleri servislerin gün geçtikçe yetersiz hale gelmesine yol açmaktadır. Özellikle hükümetteki Muhafazakar Parti tarafından özel şirketlere peşkeş çekilen eğitim ve sağlık alanına yönelik saldırılara karşı, bu alanların korunması için İngiliz halkı güçlü karşı koyuşlar örgütlemektedir. NHS (Ulusal Sağlık Servisi)’in korunması için Mart ayında yapılan ve 250 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüş bu örneklerden biridir. Gene eğitim alanında hükümet yılda 3 milyar kesinti yapacağını duyurmuştu… Day-Mer olarak, tasarruf politikalarına ve saldırılara karşı yerli ve göçmen işçi ve emekçilerin birlik, beraberlik ve dayanışmasını göstermek, taleplerimizi birlikte haykırmak için, başta Türkiye kökenli göçmen emekçiler olmak üzere bütün emekçileri 1 Mayıs yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz. Savaşın ve sömürünün olmadığı, güvenli bir gelecek için haydi 1 Mayıs alanlarına! Yaşasın işçi sınıfının birliği ve halkların kardeşliği!”

Yürüyüş Yeri: CLERKENWELL GREEN

Saat: 13.00

Buluşma yeri: Day-Mer (Stoke Newington) ve Londra Toplum Merkezi (Tottenham)

Buluşma Saati: 10.30