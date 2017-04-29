“Akama”nın yönetmeni süresiz açlık grevinde

Londra’da terör operasyonu— 29 Nisan 2017
İngiliz polisinin Londra’da ve Kent’te düzenlediği terör operasyonlarında bir kadının polis kurşunuyla yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu’nun, “Akama” filmi dolayısıyla aldığı eleştiriler yüzünden önceki gün açlık grevine başladığı haber verildi.
Alithia gazetesine göre, düzenlenen basın toplantısında konuşan Hrisanthu, Akama filminin yol açtığı polemik ve yasaklamaların hala canlı olduğunu, aynı zamanda hala daha bugün ayrımcılıklar ve dışlanmalara maruz kaldığını söyledi.
Açlık grevinin süresiz olduğunu yazan Haravgi ise, açlık grevinin “Uzun Yol” olarak bilinen Lokmacı karşısındaki Ledra caddesinin sonundaki “İrini Salonu” karşısında yapılmakta olduğunu kaydetti.
Film 1950 ile 1975 yılları arasında, genç bir Kıbrıslı Türk adamla bir Rum kızının aşkını anlatıyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak