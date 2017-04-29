Eğlencenin adresi Cyprus Garden

LONDRA’NIN Chingford bölgesinde bulunan Cyprus Garden geçtiğimiz Cumartesi Peri, Kerem Ergen ve Devrim Baca ile eğlencenin adresi oldu.

Birbirinden muhteşem sanatçılarıyla eğlence dünyasının akla gelen ilk ismi olan Cyprus Garden, sunduğu muhteşem yemek ve eğlence hizmetiyle misafirlerinin ilk tercihi oluyor. Sizler de eğlenmek ve Cyprus Garden’ın ünlü ses sanatçılarının şovlarına eşlik etmek için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya 07738 410 870 telefon numaralarını ya da 020 3478 7382 sabit hattını arayarak ulaşabilirsiniz.