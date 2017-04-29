“Gönülden Nağmeler” gönlünüze dokunacak

VATAN Kültürel Türk Müziği Korosu, “Gönülden Nağmeler” konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

2012 yılında kurulan ve günümüze kadar birçok başarıya imza atarak gönüllere taht kuran Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, yeni konseri ile engelli bir çocuğun hayalini gerçekleştirecek. Şef Baha Yetkin yönetiminde sahne alacak olan koro, bir birinden güzel eserleri sanatseverler için seslendirecek. Yaklaşık 6 aydır bu konsere hazırlandıklarını belirten koro başkanı Türkan Nalbantoğlu, konser hakkında Londra Gazete’ye açıklamada bulundu. “Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği konserler ve etkinliklerle toplumumuza destek olmaya çalışıyor, onları yoğun gündemin dışına çıkarıp kulaklarının pasını siliyor, gönüllerine dokunuyor. Engelliler için 2015 yılı Aralık ayında Çağdaş Türk Müziği Korosu ile Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz konserin ardından yarattığımız farkındalığı canlı tutmak için bu konserimizin gelirinin bir kısmını bir engelli çocuğa bağışlayacağız. Bir televizyon kanalında yayınlanan “El vereceksen gel” adlı programa katılan engelli bir çocuğun gemi ile tura çıkma hayalini gerçekleştirmesinde ona yardımcı olacağız.” Bu özel konsere katılmak isteyen sanatseverler 12 pound karşılığında biletlerini Vatan Catering’den, konser gününde salona giriş kapısından ya da 07771 55 65 44 numaralı telefon numarasından satın alabilecek. 7 Mayıs Pazar saat 19.00’da başlayacak konsere The Great Hall

Bromley, BR1 3, Bromley, adresinde yer alan Bromley Civic Centre ev sahipliği yapacak. Güney Londra’nın Bromley bölgesinde gerçekleşecek konser için Kuzey Londra’da Edmonton Police Station önünden saat 17.00’de servis kalkacak.

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