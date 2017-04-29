Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklandı

İngiliz polisinin başkent Londra‘daki başbakanlık ofisi yakınında gözaltına aldığı kişinin Mohammed Khalid Omar Ali olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, önceki gün yerel saatle 14.22’de İngiltere başbakanlık ofisi “10 Numara”nın yakınında gözaltına alınan kişinin 27 yaşındaki Ali olduğu bildirildi.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre yurt dışı doğumlu olan ancak vatandaşı olduğu İngiltere‘de büyüdüğü aktarılan Ali, polise ailesinden bir kişinin yaptığı ihbar sonucunda gözaltına alındı.

Ali, önceki gün başbakanlık ile İngiliz parlamentosunun arasında bir noktada polis tarafından durdurulup aranmıştı. Sırt çantasında bıçak bulunan Ali gözaltına alınırken, cadde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda yerde duran bir sırt çantası ile iki bıçak görülmüştü. (AA)