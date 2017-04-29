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Lezbiyen çiftin İstanbul’da biten macerası

— 29 Nisan 2017

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Maria Jimena Rico Montero ve Mısırlı sevgilisi Haza İsmail günlerdir kayıptı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre lezbiyen ilişki yaşadığı gerekçesiyle Haza İsmail’in babası tarafından aranıyorlardı.

İsmail’in Dubai’de yaşayan babası genç kız annen ölüm döşeğinde deyince çift Dubai’ye gitmeye karar verdi. Ancak İsmail’in babası ‘annen hasta’ diyerek kıza yalan söylemişti. Gerçeği öğrendiklerinde Dubai’den Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e uçan ikili İsmail’in babasının takibinden kurtulamadı. Baba Gürcistan’dan tekrar Londra’ya uçmayı bekleyen kızların pasaportunu çaldı.

Pasaportları çalınan genç kızlar havalimanında 10 saati aşkın bekledi ardından yönünü Türkiye’ye çevirdi. Tiflis’ten İstanbul’a giden bir otobüse kaçak yollarla binen çift Türkiye’ye ulaştı. İstanbul’da bir otele yerleşen ikilinin kaçak olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındı.
Polis tarafından geri gönderme merkezinde tutulan çiftin sınırdışı edilmesi bekleniyor.

İspanyol kökenli Maria Jimena Rico Montero, Pazartesi günü Sabah saatlerinden bu yana ailesi veya arkadaşlarıyla irtibat kurmamıştı. Ailesi genç kız ve sevgilisi için kayıp ihbarında bulundu. (HÜRRİYET)

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