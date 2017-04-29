Plumstead’de bir genç bıçaklandı— 29 Nisan 2017
Londra’nın Greenwich Plumstead bölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bıçaklama olayı için polis soruşturması sürüyor.
Londra Türk Ligi’nde uzun yıllar hakemlik yapan Mehmet Cemal’i kaybettik. Aslen Kıbrıslı olan Mehmet Cemal, Türk Ligi’nin kuruluş dönemlerinden itibaren 30 yıla yakın Londra Futbol Birliği (LFA) kokartı ile Türk Ligi’nin yanısıra, İngiliz liglerinde de görev yaptı.
Geçtiğimiz Cuma akşamı Londra’da vefat eden Mehmet Cemal’e, Londra Gazete Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diler.
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