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Mehmet Cemal’i kaybettik

— 29 Nisan 2017

Londra Türk Ligi’nde uzun yıllar hakemlik yapan Mehmet Cemal’i kaybettik. Aslen Kıbrıslı olan Mehmet Cemal, Türk Ligi’nin kuruluş dönemlerinden itibaren 30 yıla yakın Londra Futbol Birliği (LFA) kokartı ile Türk Ligi’nin yanısıra, İngiliz liglerinde de görev yaptı.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Londra’da vefat eden Mehmet Cemal’e, Londra Gazete Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diler.

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