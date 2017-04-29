Mehmetçik-Yeşilada bu hafta oynuyor

Plumstead’de bir genç bıçaklandı— 29 Nisan 2017
Londra’nın Greenwich Plumstead bölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bıçaklama olayı için polis soruşturması sürüyor.
Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de play-off finali bu Pazar günü (30 Nisan) oynanacak.
Mehmetçik ile Yeşilada’nın karşı karşıya geleceği maçtan galip ayrılan taraf Birinci Küme’ye yükselecek üçüncü takım olacak.
Haringey, White Hart Lane üzerinde bulunan New River Sports Centre Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.30’da start alacak.
Ligin normal ilk etabı sonunda Galatasaray şampiyon, Koçgiri de ikinci olarak Birinci Küme’ye çıkmıştı.
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