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Plumstead’de bir genç bıçaklandı

— 29 Nisan 2017

Londra’nın Greenwich Plumstead bölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bıçaklama olayı için polis soruşturması sürüyor.

Herbert Road üzerindeki Co-op marketin yakınındaki  Plumstead Common Road kavşağında saat 18.00 sularında yapılan ihbar üzerine 18 yaşındaki genci bıçakla yaralı olarak bulan sağlık ekibi, ilk tedavisinin ardından onu Güney Londra’daki bir hastaneye kaldırdı. Gencin sağlığı ile ilgili son durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay nedeniyle Plumstead Common Road ile Eglinton Road’un önemli bölümü uzun süre polis kordonu ile kapalı kaldı. Polis tarafından henüz tutuklama yapılmadığı belirtilirken, soruşturma devam ediyor.

Polis tarafından bu ayın başlarında yayınlanan raporda, bıçakla işlenen suçlarda Londra’da büyük bir atış oldu. Rapora göre, geçen yıl da bıçaklı suçlarda yüzde 24’lük artış görüldü.

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