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Resmen duyuruldu: Somut ilgisi var

— 29 Nisan 2017

Griezmann’ın menajeri Eric Olhats, Manchester United’ın “somut ilgisi olduğunu doğruladı. Fransız golcü, Atletico Madrid’e 100 milyon Euro ödenirse serbest kalıyor.

Manchester United’ın Atletico Madrid’e transferi son dönemde futbol dünyasında en çok konuşulan konular arasında… Ancak bu iddialar ilk kez Griezmann’ın menajeri Eric olhats’ın açıklamalarıyla resmiyet kazandı. Olhats Fransız TV programı Telefoot’a Manchester United’ın Griezmann’a “somut ilgisi” olduğunu açıkladı.

Bu sezon Atletico Madrid’de 25 golü bulunan Griezmann’ın İspanyol ekibiyle sözleşmesinde 100 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Olhats, “100 milyon Euro, 85 milyon Pound’luk bu tutar Griezmann’a talip olabilecek kulüplerin sayısını doğal olarak azaltıyor. Bu rakamın altından kalkabilecek kulüpler belli: United, City (Manchester), Chelsea, Barcelona ve Real Madrid… United’ın bunlar arasında bizimle ilk olarak gelip görüşen, somut ilgisini ortaya koyan kulüp olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Manchester United, bu sezon ligde beşinci sıraya kadar tırmansa da, ilk 7’deki takımlar arasında en az gol atanı… Premier Lig’de 50 golü bulunan takım bunların 17’sini Zlatan İbrahimovic ile buldu. Ama İsveçli yıldız ciddi bir sakatlık geçirdi ve sözleşmesinin uztılıp uztılmayacağı da belirsiz. Takımın ligde en golcü ikinci ismi Juan Mata’nın 6 golü var ve o da sakat. Rashford-Martial-Mkhitaryan-Rooney dörtlüsü ligde toplam 17 gol katkı sağlayabildi. Bu şartlarda Manchester United’ın önümüzdeki sezon için çok iyi bir, belki iki forvet transferi yapması kaçınılmaz görünüyor. (SPORVADİSİ)

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